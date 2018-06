Le service de police a procédé à l’arrestation d’un suspect pour enlèvement, séquestration et voies de fait

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé à l’arrestation d’un suspect. Ce dernier est impliqué dans un dossier d’enlèvement, de séquestration et d’agression armée survenus samedi dernier à l’endroit d’un individu.

La victime dans cette affaire, un homme dans la vingtaine, fut laissée inconsciente avec de multiples blessures, dans un boisé du secteur Pointe-du-Lac. Lorsque l’homme a repris ses esprits, il a contacté les autorités. Vu son état, il a été conduit au CHRTR.

Une rencontre préliminaire de la victime a permis aux enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières d’apprendre que les événements se seraient déroulés dans un hôtel du secteur Trois-Rivières- Ouest. Alors que l'homme se trouvait dans une chambre avec une autre personne, des individus auraient fait irruption à l’intérieur avant de s’en prendre physiquement à lui. Il aurait été frappé avec un objet à maintes reprises, avant d’être ligoté et amené de force à l’intérieur d’un véhicule. Ses agresseurs l’ont conduit dans un boisé et l’ont battu une fois de plus avant de l’abandonner sur place.

Le travail des enquêteurs a rapidement mené à l’arrestation d’un suspect dans cette affaire. Celui- ci fut détenu afin de comparaître au Palais de justice aujourd’hui. Il fait face à des accusations de voies de fait armées, d’enlèvement et de séquestration. D’autres arrestations pourraient suivre considérant que les enquêteurs sont toujours à pied d’œuvre dans ce dossier.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME, en communiquant au numéro 819-370-6700, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.