Vague de vols dans les véhicules: Arrestation de deux suspects

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois- Rivières ont procédé vendredi dernier en fin d’après-midi, à l’arrestation de deux suspects en lien avec une série de vols dans les véhicules. Ces individus sévissaient depuis quelques semaines dans les secteurs Pointe-du-Lac, Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap et dans le nord du secteur des Forges.



Les suspects ouvraient les portières des véhicules non verrouillés pour s’emparer de plusieurs menus objets trouvés à l’intérieur, dont des GPS et de la monnaie. Lorsqu’ils mettaient la main sur des cartes de crédit, ils les utilisaient pour faire des transactions frauduleuses dans les dépanneurs.



Les deux jeunes hommes, dont un mineur, ont été libérés hier avec certaines conditions. L’homme de 18 ans devrait comparaitre au Palais de justice de Trois-Rivières au cours du mois de février. Quant au mineur, il comparaitra en janvier au tribunal de la jeunesse. Au total, près d’une vingtaine de dossiers ont été résolus à la suite de ces arrestations.