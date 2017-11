Invasion de domicile dans le secteur Cap-de-la-Madeleine

Mercredi matin vers 5 h 20, les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières se sont dirigés dans une résidence de la rue Dorval, secteur Cap-de-la-Madeleine, pour y répondre à un appel concernant une invasion de domicile.



Arrivés sur place, les policiers ont rencontré l’occupant des lieux, un sexagénaire. Celui-ci aurait mentionné avoir été menacé et molesté par un individu armé qui s’est introduit de force dans son domicile. Une somme d’environ 300 $ ainsi qu’un téléphone cellulaire ont été volés. Le ratissage des environs dans les minutes suivantes n’a pas permis de retrouver le suspect. Toutefois, un technicien en identité judiciaire s’est rendu sur les lieux afin d’expertiser la résidence et récupérer certains éléments d’enquête.



L’identité du suspect a été possible grâce aux résultats des expertises. Un homme dans la cinquantaine, connu des services policiers, a été arrêté par les enquêteurs hier soir vers 20 heures, alors qu’il revenait à son domicile. Celui-ci était accompagné d’une dame qui a également été arrêtée. Ils ont été conduits au Quartier général pour interrogatoire. La dame fut libérée avec une promesse de comparaître. Le suspect, quant à lui, comparaîtra aujourd’hui sous des accusations d’introduction par effraction et agression armée.