Arrestations et perquisition pour trafic de drogue

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé hier après-midi à une perquisition et deux arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants.



L’opération anti-drogue fait suite à des informations reçues par les enquêteurs. Dans un premier temps, Yvon Giroux, un individu de 34 ans connu de nos services pour des infractions de même nature, fût interpellé par les enquêteurs alors qu’il revenait à son domicile sur la rue Gervais, avec un sac à la main. Giroux aurait tenté de se débarrasser du sac qui contenait de la cocaïne et de la marijuana à la vue des policiers.



Munis d’un mandat de perquisition pour le domicile du suspect, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation d’une dame qui se trouvait sur les lieux. La perquisition aura permis la saisie de cocaïne, de marijuana, de haschisch et de comprimés d’ecstasy ainsi que divers objets en lien avec le trafic de stupéfiants. Le suspect a comparu ce matin sous des accusations de possession et trafic de drogues dont; cocaïne, marijuana, méthamphétamines, ecstasy, MDMA, morphine et haschisch. La dame, quant à elle, fût libérée par promesse de comparaître et devra se présenter à la cour à une date ultérieure.



La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements, de façon confidentielle, peut le faire par le programme HALTE AU CRIME, en communiquant au numéro 819-370-6700, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.