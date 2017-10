Arrestations et perquisitions pour trafic de drogue

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé hier après-midi à 2 perquisitions en lien avec le trafic de stupéfiants. Celles-ci ont mené à l’arrestation de 4 individus. Trois d’entre-eux ont comparu ce matin au palais de justice de Trois Rivières en lien avec des accusations de possession de cocaïne et de marijuana en vue d’en faire le trafic. Un quatrième individu fut libéré avec une promesse de comparaître.



L’opération anti-drogue fait suite à des informations reçues par les enquêteurs. Dans un premier temps, Jessy Vachon, 20 ans, fut arrêté alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule. Celui-ci était en possession de cocaïne. Les enquêteurs se sont ensuite rendus à son domicile, muni d’un mandat de perquisition. Celle-ci aura permis la saisie de de marijuana et de cocaïne.



Lors de la perquisition, le présumé fournisseur de Vachon, Yannick Descoteaux 19 ans, qui était en probation pour trafic, s’est présenté sur les lieux en possession de cocaïne. Il fut arrêté sur place.



Suite à l’obtention d’autres informations, une deuxième perquisition fut effectuée au domicile de Christopher Tsichlis, 20 ans. Celle-ci aura permis la saisie de marijuana. Tsichlis fut lui aussi arrêté et a comparu ce matin.