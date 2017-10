Avis de radiation temporaire

SYNDIQUE ADJOINTE c. MICHEL AUCLAIR

CD00-1177

Avis est donné que M. Michel Auclair (certificat 166694, BDNI 1726501) a été reconnu coupable de l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire, soit d’avoir entravé le travail des enquêteurs de la Chambre de la sécurité financière en ne répondant pas dans les plus brefs délais et de façon complète et courtoise à toute correspondance provenant du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic, d’un adjoint du cosyndic et d’un membre de leur personnel agissant en leur qualité, le tout étant survenu dans la province de Québec, à compter du 4 septembre 2015.

Le 17 août 2017, le comité de discipline a imposé à M. Auclair une radiation temporaire pour une période d’un mois.

La radiation de M. Auclair est exécutoire depuis le 19 septembre 2017. Il lui est ainsi interdit d’accomplir tout acte relatif aux activités de représentant pour une période d’un mois.

Montréal, le 25 septembre 2017

Amélie Lemay

Secrétaire adjointe du comité de discipline