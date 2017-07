Recherche de témoins d'une altercation à Trois-Rivières

La Direction de la police de Trois Rivières est à la recherche de témoins ou de personnes détenant de l’information dans un dossier de voies de fait avec lésions.

Les événements sont survenus vers 2 h 30 dans la nuit du samedi 20 mai dernier. Une altercation a eu lieu face au bar Les Contrebandiers situé au 300 de la rue des Forges à Trois-Rivières. La victime, un homme de 19 ans, a été agressée par une fille qui se trouvait sur la terrasse. En essayant de la contrôler, d’autres individus sont arrivés derrière lui et l’ont frappé à la tête. Une fois au sol et inconscient, le groupe de jeunes hommes a continué de frapper la victime à coups de pied et de poings. Le jeune homme a subi des blessures sérieuses nécessitant une intervention chirurgicale.

Toute personne détenant de l’information sur cet événement est invitée à communiquer avec l’enquêteur Dave Gordon au 819 370-6700, poste 3753 ou par courriel à dgordon@v3r.net. Aussi, les personnes désirant fournir de l’information de façon confidentielle sont invitées à utiliser la ligne « Halte au crime » au même numéro de téléphone et à mentionner la référence du dossier qui est le TRM-170605-011.