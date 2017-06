33 arrestations par l’Escouade régionale mixte de la Mauricie

L’Escouade régionale mixte de la Mauricie a procédé à 33 arrestations et 32 perquisitions en lien avec un réseau actif de distribution de stupéfiants dans les régions de Trois-Rivières, de la MRC de Maskinongé, de Shawinigan et dans le secteur Ouest de la MRC Portneuf. Initié en 2016, ce projet d’enquête a permis d’arrêter des suspects qui seraient des membres d’un un groupe de motards criminalisé qui aurait le contrôle exclusif de la vente de stupéfiants dans ces secteurs.

Au total, 33 suspects âgés entre 26 et 65 ans ont été arrêtés et la plupart ont comparu hier, au palais de justice de Trois-Rivières. En plus de l’Escouade Nationale d’Enquête et de Répression sur le Crime Organisé de la Sûreté du Québec, mentionnons la participation des partenaires à cette opération, soit la Gendarmerie Royale du Canada, le Service de police de la ville de Trois-Rivières et Revenu Québec.



Tableau des suspects

Nom Prénom Âge Lieu de résidence

1 MAGNAN PAUL 54 ST-ALBAN

2 BRUNET-CHÉNARD MAXIME 26 ST-CASIMIR

3 PAQUIN GILLES 55 DESCHAMBAULT

4 GIGNAC PATRICE 51 ST-ALBAN

5 LAFRAMBOISE CLAUDE 58 ST-MARC-DES-CARRIÈRES

6 MATTE JEAN-FRANÇOIS 31 ST-MARC-DES-CARRIÈRES

7 BERTHIAUME SYLVAIN 46 SHAWINIGAN

8 DESAULNIERS RIEL 39 SHAWINIGAN

9 VILLEMURE MARTIN 37 SHAWINIGAN

10 RICARD KIVEN 35 LOUISEVILLE

11 BEAUCHAMPS MATHIEU 29 LOUISEVILLE

12 DENIS STÉPHANE 41 LOUISEVILLE

13 MARQUIS MARIE-EVE 37 LOUISEVILLE

14 LAFRENIÈRE GÉRARD 65 MASKINONGÉ

15 BÉLAND JACQUES 61 ST-LÉON-LE-GRAND

16 THIBODEAU-BÉLAND SUZANNE 59 ST-LÉON-LE-GRAND

17 THIBAULT JESSICA 34 LOUISEVILLE

18 CICCONNE DOMINIC 39 ST-ALEXIS-DES-MONTS

19 DUPONT LÉON 54 ST-PAULIN

20 FRAPPIER JONATHAN 38 ST-ALEXIS-DES-MONTS

21 SIROIS ÉRIC 39 ST-ALEXIS-DES-MONTS

22 BINEET JEAN-CLAUDE 39 TROIS-RIVIÈRES

23 LAHAIE SYLVAIN 36 TROIS-RIVIÈRES

24 PÉPIN ÉRIC 44 TROIS-RIVIÈRES

25 DESCHESNES ÉRIC 46 TROIS-RIVIÈRES

26 FORTIN CHRISTIAN 46 TROIS-RIVIÈRES

27 PLOURDE FRANCIS 36 BÉCANCOUR

28 NOËL JEAN 48 ST-GUILLAUME

29 CHAMPIGNY ÉRIC-RÉAL 35 ST-ALPHONSE-DE-GRANBY

30 LAFRENIÈRE JEAN 61 MAGOG

31 POTVIN STÉPHANE 44 LA BAIE

32 SÉNÉCAL ALEXANDRE 36 LAVAL

33 TESSIER RICHARD 55 ST-ALBAN



Les perquisitions ont mené à la saisie de :

- 19 véhicules comme biens infractionnels;

- près de 1.2 kg de cocaïne;

- près de 800 grammes de cannabis;

- près de 20 000 comprimés de métamphétamine;

- Plus de 300 comprimés qui feront l’objet d’analyse;

- 500 grammes de crystal meth;

- plus de 34 000 $ en argent;

- du matériel informatique dont des cellulaires;

- une dizaine d’armes dont des armes à feu;

- des vêtements à l’effigie de bandes de motards criminalisées.

Les Escouades régionales mixtes (ERM) sont des partenariats entre services de police qui ont comme objectif une mise en commun des ressources pour mieux lutter contre le crime organisé, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Les policiers rappellent que toute information sur la production et le trafic de stupéfiants ou tout autre événement suspect peut être transmise à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.