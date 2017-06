Les patrouilleurs à vélo, encore en action cet été

La Direction de la police de Trois-Rivières est fière de vous présenter, encore cette année, l’escouade de vélo-patrouille composée de six étudiants en techniques policières. Ces patrouilleurs sillonneront les pistes et bandes cyclables de la ville de Trois-Rivières, du mois de mai jusqu’à la fin du mois d’août.

Ces patrouilleurs sont bien présents dans les écoles primaires et les camps de jour afin de sensibiliser les jeunes à la pratique sécuritaire du vélo. Ils transmettront certaines informations à la population relativement aux règlements municipaux et sur l’application du Code de la sécurité routière. De plus, ils peuvent être d’une aide précieuse en cas de blessures mineures ou de problèmes mécaniques en vélo. Également, ils seront présents lors d’activités festives afin de promouvoir le programme OVNI ainsi que les attraits touristiques de la ville de Trois-Rivières.