Assermentation de 6 nouvelles recrues à la police de Trois-Rivières

Le directeur de la Police de Trois-Rivières, M. René Martin a procédé lundi dernier à l’assermentation de nouvelles recrues, choisies parmi plus de 200 candidats désireux de faire une carrière policière au sein de son organisation. Ils étaient 6 policiers à prêter les serments d’allégeance et de discrétion devant familles, amis et membres de la direction.



Félicitations et bienvenue à tous ces nouveaux policiers, soit M. Christian Bergeron, M. Nicolas Chouinard, M. Xavier Bolduc, M. Vincent Gélinas, M. Alex Bérubé et Mme Sarah Elisabeth Pronovost. Ils seront en action sur le terrain après une période d’induction, visant à les familiariser avec les différentes directives internes.