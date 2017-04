Perquisition et arrestation pour trafic de drogue dans le secteur de Pointe-du-Lac

Les enquêteurs de la Direction de la police de Trois-Rivières ont procédé hieri à une perquisition dans une résidence de la rue de la Fabrique dans le secteur de Pointe-du-Lac, en lien avec le trafic de stupéfiants. Des informations du public ainsi qu’une enquête sont à l’origine de l’émission d’un mandat de perquisition qui ciblait la possession et le trafic de drogue.

Lors de cette perquisition, un homme de 64 ans a été arrêté et devrait comparaitre aujourd'hui sous des accusations en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants. De plus, de la cocaïne a été saisie sur place ainsi que du matériel utilisé à des fins de trafic de stupéfiants.

La Direction de la police de Trois-Rivières rappelle que toute personne voulant partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire, par le programme HALTE AU CRIME en communiquant au numéro 819-370-6700, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.