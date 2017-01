MISE À JOUR

À la suite de la diffusion de la disparition de M. Normand Paul-Hus, nous avons appris ce matin que ce dernier s’est présenté de lui-même à l’hôpital vers 7 h 30 pour y recevoir les soins nécessaires à sa santé.

-----------------------

La direction de la police de Trois-Rivières sollicite l’assistance de la population afin de retrouver monsieur Normand Paul-Hus 44 ans. Cet homme a quitté l’hôpital (Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières) vers 18 h hier alors qu’il devait y recevoir des soins appropriés à son état de santé.

Normand Paul-Hus mesure 1 m 78 (5`8`` ), pèse 63.5 kg (140 lb), il a les yeux bruns, les cheveux poivre et sel courts et une barbichette. Il portait un manteau bleu clair et une casquette noire. Un poste de commandement a été érigé à proximité de l’hôpital et les recherches se poursuivent activement, car ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne ayant de l’information à partager pouvant nous permettre de retrouver cet homme, peut communiquer avec la direction de la police de Trois-Rivières au 819 691-2929.