Perquisition et arrestations pour trafic de drogues à Trois-Rivières

Les enquêteurs du Service de police de Trois-Rivières ont procédé hier à une perquisition dans une résidence de la rue St-Georges à Trois-Rivières, en lien avec le trafic de stupéfiants. Des informations du public ainsi qu’une enquête furent à l’origine de l’émission d’un mandat de perquisition, qui ciblait la possession et le trafic de drogue.

Lors de la perquisition, 6 personnes âgées de 21 à 33 ans furent arrêtées. De ce nombre, 2 personnes ont été détenues et ont comparu aujourd’hui au Palais de justice de Trois-Rivières. Valérie Robichaud, 31 ans, a comparu sous les accusations de trafic de stupéfiants (3 chefs), de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic (4 chefs), possession de stupéfiants, possession de biens criminellement obtenus et contravention d’une ordonnance d’interdiction. Joffrey Durand Simard, 21 ans, a comparu sous les accusations de trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic (3 chefs), possession de biens criminellement obtenus et omission de se conformer à une condition d’une promesse. Quant aux autres personnes, elles ont été libérées par sommation ou sur promesse de comparaître.

Plusieurs stupéfiants et drogues furent saisis au cours de cette perquisition tels que; des comprimés de méthamphétamine et d’ecstasy, de la cocaïne, de la kétamine, de la marijuana, une bonne quantité de GHB, on parle de plus de 9 litres de GHB saisi, de l’argent ainsi que du matériel utilisé à des fins de trafic de stupéfiants.

La Direction de la sécurité publique de Trois-Rivières rappelle que toute personne qui voudrait partager des renseignements de façon confidentielle peut le faire, par le programme HALTE AU CRIME en communiquant au numéro 819-370-6700, ou directement sur le site internet du programme à l’adresse halteaucrime.v3r.net.