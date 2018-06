Luc Galvani est nommé directeur général à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Au nom du Conseil des commissaires, le président, M. Claude Lessard, est heureux d’annoncer la nomination de M. Luc Galvani au poste de directeur général. Réuni en séance extraordinaire, le Conseil des commissaires a procédé à cette nomination.

Il entrera en fonction le 1er juillet prochain, succédant à Mme Hélène Corneau, qui prend sa retraite à la fin du mois.

« Homme d’action, grand collaborateur et définitivement tourné vers la réussite des élèves, nul doute que M. Galvani saura relever les défis qui attendent l’organisation et qu’il mettra l’énergie nécessaire à atteindre les objectifs que la Commission scolaire s’est définis dans son tout premier Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022. » de dire Claude Lessard, président du Conseil des commissaires.

Un homme d'expérience

Un riche parcours dans le monde de l’éducation Diplômé en enseignement ainsi qu’en actuariat, M. Galvani compte plus de vingt ans d’expérience à titre de gestionnaire dans différentes commissions scolaires. Au cours de ces années, M. Galvani a occupé, entre autres, les postes de directeur des Services éducatifs - Formation professionnelle et continue, responsable de l'observation des règles contractuelles, directeur du Service des ressources matérielles et du Service du transport scolaire ainsi que coordonnateur des Services aux entreprises. Dans la dernière année, il était directeur général de la Commission scolaire de Portneuf.

À propos de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

À la tête d’une organisation importante pour la communauté, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy dispense des services éducatifs à près de 20 000 élèves et veille à leur réussite scolaire. Son réseau d’établissements d’enseignement compte 36 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 école spécialisée primaire et secondaire, 2 centres de formation professionnelle, 1 centre de formation générale des adultes, 1 complexe sportif et 1 centre administratif. Elle offre des services en matière de ressources humaines, matérielles et financières. Elle a aussi la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre les établissements et de rendre accessible un transport scolaire sécuritaire. Elle compte près de 3 000 employés et gère un budget de 234 M$.