Nouvelles nominations au Collège Marie-de-l’Incarnation

Le conseil d’administration du Collège Marie-de-l’Incarnation est fier d’annoncer deux nouvelles nominations au sein de l’équipe de direction. Monsieur Guy Leclerc est nommé au poste de directeur général par intérim et madame Annie Cossette au poste d’adjointe à la direction pour le primaire par intérim. Le conseil d’administration leur a confié ces mandats pour leurs qualités de leader, leurs forces en pédagogie et leur capacité à travailler en équipe. En poste depuis mars 2017, M. Jean-Sébastien Brouard, directeur pédagogique au secondaire, vient compléter l’équipe de direction du Collège Marie-de-l’Incarnation.



Madame Cossette enseigne au Collège Marie-de-l’Incarnation depuis plus de 15 ans et œuvre à titre d’évaluateur d’établissement scolaire et formatrice à l’externe. De plus, madame Cossette a aussi été entrepreneure à son compte dans le privé.



Monsieur Leclerc est enseignant au secondaire depuis plus de 18 années et connait extrêmement bien la culture du Collège Marie-de-l’Incarnation. Par ailleurs, monsieur Leclerc est un gestionnaire de projet, créatif et dynamique. Il est associé depuis plusieurs années aux productions des comédies musicales du CMI et auprès de différentes troupes musicales et théâtrales trifluviennes.



Le Collège Marie-de-l’Incarnation est un établissement d’enseignement privé mixte, fondé en 1697, par la communauté des Ursulines. Il offre des services éducatifs au préscolaire, au primaire et au secondaire. Le Collège s’engage à promouvoir le programme des écoles associées de l’UNESCO au Canada. Il possède plusieurs profils de formation, notamment dans les arts de la scène, la musique, les sciences, les langues et les sports. Le Collège Marie-de-l’Incarnation compte près de 700 élèves.