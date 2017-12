Renouvèlement du mandat du directeur des études du Cégep de Trois-Rivières

Monsieur Louis Gendron, directeur général du Cégep de Trois-Rivières et président du comité de consultation formé par le conseil d’administration en juin dernier, est fier d’annoncer le renouvèlement de mandat du directeur des études, monsieur Denis Rousseau pour une période de 5 ans à compter du 1er juillet 2018. C’est lors de l’assemblée du 29 novembre dernier que les membres du conseil d’administration ont entériné la recommandation du comité de consultation.

Pour le directeur général du Cégep de Trois-Rivières, M. Louis Gendron, « Un 2e mandat permettra à M. Rousseau de poursuivre le développement pédagogique de notre institution face aux défis auxquels nous sommes confrontés ». Rappelons que le renouvèlement de mandat du directeur des études fait suite à un processus de cueillette d’informations et de consultations auprès de nombreuses instances, dont la commission des études qui a formulé un avis favorable. Au terme du processus, et tel que le prévoit le Règlement relatif à la nomination, au renouvèlement de mandat et à l’évaluation aux postes à la Direction générale et à la Direction des études, le comité de consultation a présenté son rapport au conseil d’administration et soumis aux membres une recommandation favorable au renouvèlement de mandat du directeur des études.

Lors de l’assemblée du 29 novembre dernier, les membres du CA ont également adopté les éléments identifiés prioritaires pour le prochain mandat du directeur des études, notamment d’assurer une vision claire face au développement pédagogique du collège, un leadeurship fort, un bon climat d’études, de bonnes relations de travail, une présence accrue auprès des membres de la communauté et des communications rassembleuses, continues et dynamiques auprès de tous les acteurs, dont les étudiants.

Par ailleurs, d’autres priorités et défis identifiés entre autres pour les départements et programmes, pour la gestion règlementaire et administrative et pour l’international seront traitées par le comité d’évaluation annuelle du directeur des études.

La Direction générale unit sa voix à celle du conseil d’administration afin de féliciter monsieur Rousseau pour le renouvèlement de son mandat jusqu’en juin 2023.