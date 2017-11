Marc-Antoine Lalonde du programme Sciences de la nature reçoit la Médaille du Gouverneur général

Dans le cadre de sa cérémonie annuelle de remise des diplômes, le Cégep de Trois-Rivières a remis la Médaille du Gouverneur général du Canada à Marc-Antoine Lalonde qui a reçu son diplôme en Sciences de la nature.

Un de ses enseignants dépeint Marc-Antoine Lalonde comme un étudiant d’exception. Ses raisonnements sont limpides, ses démarches structurées et d’une rigueur implacable. Il le qualifie de travailleur acharné animé par un très grand intérêt pour la matière. Marc-Antoine est un excellent orateur et un vulgarisateur impressionnant. La Médaille du Gouverneur général du Canada vient donc souligner l’engagement, la persévérance et le talent de cet étudiant. Il est à noter qu’il a terminé sa formation avec une cote R de plus de 36,97.

Marc-Antoine a également reçu une bourse de 500 $ de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières pour ses performances exceptionnelles.