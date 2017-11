L’école primaire d’éducation internationale- secteur Est reçoit une somme de 6 000$ de l’équipe cycliste Point S

Trois membres de l’équipe cycliste Point S du Grand Défi Pierre Lavoie et monsieur Turcotte, commanditaire majeur, étaient présents à l’école primaire d’éducation internationale- secteur Est, le 22 novembre dernier, afin de remettre un chèque de 6 000$.

Grâce aux nombreux donateurs et à l’équipe cycliste Point S, l’école pourra optimiser l’aménagement de la cour et ainsi permettre aux 176 élèves, de la maternelle à la 4e année, de bouger davantage.

C’est sous les applaudissements que les élèves et le personnel de l’école ont accueilli cette belle nouvelle et qu’ils ont tenu à remercier chaleureusement les membres de l’équipe. Rappelons que les cyclistes ont pédalé 1000 km, en juin dernier, dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie dans le but de soutenir la promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes.





Sur la photo : Monsieur Marc Arseneault, cycliste, madame Virginie Deschambeault, présidente du Conseil d’établissement de l’école, monsieur Pierre Beauregard, cycliste, monsieur Turcotte propriétaire du Garage Charles Turcotte Point S, monsieur Dany Beaulieu, cycliste et madame Claire Lanouette, directrice adjointe de l’école primaire d’éducation internationale-secteur Est.