Hélène Corneau, directrice générale de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy prendera sa retraite à la fin de l’année scolaire

Lors de la séance du Conseil des commissaires du 8 novembre, la directrice générale, madame Hélène Corneau, a annoncé sa décision de prendre sa retraite le 30 juin prochain. Pendant son mandat de 7 ans à la tête de la Commission scolaire de plus de 18 000 élèves, jeunes et adultes, et de 2 900 employés, madame Corneau a piloté l’implantation d’un système d’analyse financière plus poussé, a amélioré les processus de gestion et a mis en place un leadership décentralisé où les responsabilités sont partagées avec les établissements. Comme directrice générale, Hélène Corneau a fait preuve d’innovation, d’efficacité et de performance dans un contexte d’importantes compressions budgétaires. « La Commission scolaire du Chemin-du-Roy peut réaliser sa mission et poursuivre son développement en comptant sur une solide équipe de gestionnaires et de son personnel fortement engagé à la réussite des élèves » a déclaré la directrice générale.



Pendant son mandat à la direction générale, la Commission scolaire a réalisé les dossiers suivants :

actualisation d’un plan d’action sur la persévérance scolaire

réalisation d’un plan d’action pour contrer l’intimidation à l’école;

ouverture des deux écoles primaires d’éducation internationale;

ouverture de l’école primaire à vocation sportive;

réorganisation des différents services administratifs dans un objectif d’optimisation des ressources et de réduction des dépenses administratives;

application d’un plan d’action tiré des recommandations du Vérificateur général du Québec sur la gestion du complexe sportif;

mise en chantier du premier plan d’engagement vers la réussite scolaire.



Première femme à occuper le poste de directrice générale à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Hélène Corneau a permis à l’organisation d’avancer avec courage et détermination avec l’ensemble des établissements.



Tout au long de sa carrière de 37 années en éducation, cette femme passionnée a saisi toutes les opportunités d’amélioration tant au plan pédagogique qu’administratif, et ce, au profit de la réussite des élèves jeunes et adultes de notre Commission scolaire.



Le Conseil des commissaires a approuvé hier soir son projet de départ à la retraite. Elle quittera le poste de directrice générale à la fin de l’année scolaire et agira à titre de conseillère-cadre jusqu’en novembre 2018.