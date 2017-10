Signature d’une entente de coopération entre le Cégep de Trois-Rivières et la Côte d’Ivoire

Le 16 octobre dernier, le Cégep de Trois-Rivières a signé une entente de coopération avec le Secrétariat d’État chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle de Côte d’Ivoire.

Cette entente confirme l’intérêt et l’importance des liens de coopération entre nos deux institutions depuis plus de 10 ans. Plusieurs projets de coopération sont en cours de réalisation dans l’implantation de l’approche par compétences (APC) et de renforcement des capacités individuelles et institutionnelles en formation professionnelle.

La délégation ivoirienne, menée par le Secrétaire d’État Monsieur Mamadou Touré, a profité de son passage pour visiter plusieurs départements du domaine physique du Cégep de Trois-Rivières ainsi que les trois centres collégiaux de transfert technologique. La mission s’est terminée par une rencontre avec la ministre de l’Enseignement supérieur, Madame Hélène David, dans les bureaux du Parlement à Québec.