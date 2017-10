Plus de 250 diplômés se rassemblent à l’UQTR

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a accueilli aujourd’hui plus de 250 diplômés des années 1978 à 1981, à l’occasion des Retrouvailles institutionnelles qui se déroulaient sur le campus trifluvien.



Pour une troisième année, l’événement a réuni des diplômés venus de partout au Québec. Ces derniers ont d’abord visité l’Université, que ce soit à la marche ou par l’entremise de montages vidéos, avant de se retrouver pour un grand rassemblement festif au Centre de l’activité physique (CAPS) Léopold-Gagnon. En plus de se remémorer de bons souvenirs de leur alma mater et de fraterniser, les participants ont pu se faire photographier avec toge et mortier.



Ces Retrouvailles institutionnelles étaient tenues sous la coprésidence d’honneur du recteur Daniel McMahon, diplômé au baccalauréat en sciences comptables l’UQTR (1978), et de l’actuel président du conseil d’administration de l’UQTR, M. Robert Ricard, diplômé du baccalauréat en économique (1980).



Prochaines Retrouvailles institutionnelles

Les prochaines Retrouvailles institutionnelles de l’UQTR auront lieu en octobre 2018. Les diplômés de toutes les années sont invités à mettre leurs coordonnées à jour sur le site Web des diplômés de l’UQTR (www.uqtr.ca/diplome) ou en communiquant avec le Bureau des diplômés (courriel : diplome@uqtr.ca; téléphone : 819 376-5151 ou 1 800 365-0922, poste 5151), afin de recevoir de plus amples renseignements.



Sous la responsabilité du Bureau des diplômés, les Retrouvailles institutionnelles sont présentées avec la collaboration de l’Association des diplômés de l’UQTR et de l’Association générale des étudiants de l’UQTR.