Félicitations aux finissants de l’AEC Gestion financière informatisée

Une cohorte a terminé avec succès le 22 septembre dernier le programme d’AEC Gestion financière informatisée. La plupart d’entre eux ont obtenu un emploi dans le cadre de leur stage de 5 semaines qu’ils ont effectué à la fin du programme. L’équipe de la Formation continue et des services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières félicite tous les finissants et finissantes pour cette réalisation.

Ce programme du Cégep de Trois-Rivières se déroule pendant 61 semaines et comprend 1 515 heures d’enseignement. Il développe de nouvelles compétences spécifiques en finance et en comptabilité. De plus, les connaissances générales acquises en administration et en gestion d’une PME les rendent aptes à travailler à l’intérieur de n’importe quelle entreprise. Chaque diplômé aura ainsi tout en main pour conseiller le dirigeant d’entreprise en ce qui a trait à la finance et la comptabilité.

Les attestations d'études collégiales (AEC) sont des programmes crédités et reconnus, de courte durée et élaborés à partir des programmes de DEC existants. Elles ont été créées spécialement à l'intention de la clientèle adulte et pour refléter la réalité actuelle du marché du travail.

La Formation continue et des services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières félicite tous les finissantes et finissants pour cette réalisation. Agir, c’est s’accomplir!

Le prochain groupe démarre le 22 janvier 2018 et nous sommes en période de recrutement. Il est déjà possible de déposer votre demande d’admission.