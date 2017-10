Programme d’excellence des Patriotes de l’UQTR: Nouvelle campagne communautaire!

Les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières, en collaboration avec la compagnie Recettes en pot, sont fiers d’annoncer leur nouvelle campagne de financement et d’aide communautaire. Les étudiants-athlètes entreprendront, par quelques activités promotionnelles et la plateforme web de Recettes en pot, la vente de pots Masson contenant les ingrédients permettant la réalisation de différentes recettes.



La campagne des Patriotes

Les Patriotes lancent leur campagne Recettes en pot dès aujourd’hui. Cette campagne aura une double portée. Dans un premier temps, cette dernière permettra aux étudiants-athlètes de participer à des camps d’entraînement et à des compétitions de haut niveau à l’extérieur de la province de Québec. Dans un second, pour chaque pot vendu, un repas sera offert aux organismes communautaires de la région que les étudiants-athlètes auront choisis tel que Moisson Mauricie. Cette campagne devrait représenter plus de 5000 repas offerts. Pour contribuer à leur campagne, tout partisan est invité à la visiter allant sur le site uqtr-patriotes.recettesenpot.com. Afin de bonifier leurs ventes, les différentes équipes ont entrepris quelques activités pour faire la promotion de leur campagne. Entre autres, des Patriotes seront présents au match d’ouverture de hockey ce vendredi 13 octobre, ainsi que sur le campus de l’université au cours de la session. Les gens pourront participer à la campagne et ainsi contribuer à la communauté jusqu’au 8 janvier.



« Pour nous ce n’est pas seulement une question de financement, mais la possibilité d’instaurer un esprit d’aide à travers notre communauté. Ce qui rend cette campagne intéressante à nos yeux est cette capacité de nous permettre d’aider, de redonner», commente Mme Cindy Dessureault, étudiante-athlète de la formation de natation des Patriotes.



Pourquoi Recettes en pot?

En plus d’offrir la possibilité à nos équipes sportives de se financer, cette campagne offre encore beaucoup plus. Recettes en pot est une compagnie engagée socialement et écologiquement. Par la création de ses recettes, elle permet d’aider des gens à s’intégrer au marché du travail en plus de remettre un repas par pot vendu à un organisme communautaire. De plus, chaque pot contient des aliments sains et naturels sans aucun gaspillage, encourageant même la réutilisation du contenant recyclable. Finalement, la facilité et l’accessibilité du produit simplifient l’autofinancement des organisations par son mode de paiement majoritairement fait sur la plateforme web de Recettes en pot.