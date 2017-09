L’école de la Source inaugure sa nouvelle bibliothèque

C’est avec beaucoup de fierté que la directrice de l’école de la Source, madame Ginette Lahaie, a inauguré la toute nouvelle bibliothèque de l’établissement en compagnie du président du Conseil des commissaires, monsieur Claude Lessard et de l’écrivain Bryan Perro.



Les élèves et le personnel peuvent maintenant profiter d’une magnifique bibliothèque digne de ce nom puisque l’an dernier, la direction avait dû la déménager dans une section du local d’informatique, libérant ainsi l’espace pour le service de garde. En effet, depuis deux ans, plusieurs réaménagements à l’intérieur même de la bâtisse ont été effectués dans le but de répondre au besoin d’espace encouru par l’augmentation de la clientèle.



Pour la directrice, madame Ginette Lahaie, toute l’équipe-école bénéficie d’un environnement éducatif et culturel qui favorise le développement des élèves. « Avec ce nouvel aménagement, notre bibliothèque contribuera assurément au plaisir de lire de nos jeunes et à l’expérience culturelle suscitée par la lecture. » de dire madame Lahaie.



Un lieu multifonctionnel Pourvu d’un tableau numérique interactif, de comptoirs et de trois micro-ondes, ce local servira aussi au service de garde ainsi qu’au personnel pour des réunions.

L’école de la Source Située dans la municipalité de Saint-Maurice, l’école de la Source accueille cette année 305 élèves du préscolaire jusqu’à la 6e année.