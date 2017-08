Chaque année, les élèves du Three Rivers Academy seront formés à sauver des vies

La Fondation ACT, en collaboration avec ses partenaires, lance aujourd’hui le programme de formation en RCR et en défibrillation au secondaire au Three Rivers Academy. Chaque année les élèves se verront offrir le pouvoir de sauver des vies grâce à l’ajout du volet en défibrillation externe automatisée (DEA) optimisant le programme de RCR. C’est aujourd’hui à l’école Three Rivers Academy qu’a eu lieu l’atelier de formation des enseignants. Maintenant qu’ils sont instructeurs en RCR et DEA, ces enseignants formeront leurs élèves.



Cette initiative fut rendue possible grâce au partenariat avec le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le Ministère de la Santé et des Services sociaux, au partenaire communautaire Marmen Inc. et au soutien de nos partenaires de la santé, AstraZeneca Canada, Sanofi Canada et Amgen Canada.



Ces généreuses contributions offrent à l’école Three Rivers Academy des mannequins et des défibrillateurs de formation permettant aux enseignants d’offrir à chaque année le programme de RCR et défibrillation à leurs élèves. « Marmen est fière de contribuer à la mise sur pied du Programme RCR et défibrillation du Three Rivers Academy. Ce projet est important pour Marmen, car en plus de sauver des vies, il rejoint nos valeurs d’entreprise en réunissant l’éducation et la santé, deux causes qui nous tiennent à cœur ».



La Fondation ACT est l’organisme de bienfaisance national offrant une formation gratuite de RCR comme programme obligatoire dans toutes les écoles secondaires du Québec et de par tout le Canada. Le programme de RCR et de défibrillation au secondaire a été mis sur pied dans 220 écoles secondaires à travers la province du Québec à cette date, et plus de 500 000 élèves ont été formés à ce jour pour sauver des vies grâce à la formation en RCR.



« Le programme d’ACT est une initiative remarquable et nous sommes fiers d’être l’un des partenaires fondateurs », affirme Ed Dybka, Président et CEO, d’AstraZeneca Canada. « Non seulement les élèves apprennent des compétences pour sauver des vies qu’ils conserveront jusqu’à l’âge adulte, mais ils acquièrent également une meilleure compréhension et appréciation de la science derrière ces techniques. »



Sachant que huit (8) arrêts cardiaques sur dix (10) surviennent à la maison, ou dans des endroits publics, équiper les jeunes avec la formation en RCR dans le cadre de leur cheminement scolaire au secondaire, aidera à long terme à hausser le taux de pratique de RCR par les citoyens.



« Nous sommes ravis de l’appui des partenaires d’ACT. Sans eux, il ne serait pas possible de réaliser ce programme qui sauve des vies », affirme Sandra Clarke, Directrice Générale de la Fondation ACT.



L’école Three Rivers Academy est l’une des 11 écoles de la région de la Mauricie à recevoir le programme. La Fondation ACT continue de faire des collectes de fonds pour compléter le programme dans les 2 autres écoles secondaires de la région (Shawinigan High School et LaTuque High School).