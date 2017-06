L’Observatoire du Cégep de Trois-Rivières dévoile sa programmation pour l’été 2017

La direction du Cégep de Trois-Rivières est heureuse d’annoncer que l’Observatoire ouvrira ses portes aux visiteurs à l’été 2017 et qu’elle offrira plusieurs activités pour les grands et les petits.

Pour une deuxième année, le Vieux presbytère de Batiscan collaborera à la gestion de ce site unique. Encore cette année, l’Observatoire du Cégep de Trois-Rivières fera partie du regroupement comptant déjà, outre le Vieux presbytère, le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac et le Domaine seigneurial de Sainte-Anne. La Fondation du Cégep de Trois-Rivières, la MRC des Chenaux, la municipalité de Champlain, Tourisme Québec, le député Pierre-Michel Auger, les ministres Julie Boulet, Hélène David et Luc Fortin comptent également parmi les partenaires du projet.

Dès le 25 juin, et jusqu’au 20 aout, les animateurs William Frost et Jason Lee Leclerc accueilleront les visiteurs dès 20 h. Il est obligatoire de réserver sa place en téléphonant au 819 295-3043 puisque le site ne peut accueillir qu’une trentaine de personnes par soirée. Deux thèmes seront au programme cette année : la vie dans le système solaire et les exoplanètes. Évidemment, l'apothéose se produira le 12 aout avec les Perséides. Les passionnés trouveront également leur compte sur le site Web de l’Observatoire (www.observatoire.qc.ca). À cet endroit, des images en temps réel seront diffusées grâce à la caméra de surveillance du ciel. Plusieurs informations seront également transmises via la page Facebook de l’Observatoire (www.facebook.com/observatoire).



Répliques d'instruments

À l'Observatoire, les visiteurs pourront également admirer des répliques fonctionnelles d'instruments astronomiques anciens, comme la lunette de Galilée, le télescope de Newton, un nocturlabe, le quartier de Davis, le bâton de Jacob, etc.



Une météorite coupée en deux, afin de mieux apprécier sa constitution, fait aussi partie des éléments que les visiteurs peuvent découvrir à seulement quelques minutes de Trois-Rivières.