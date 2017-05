Onze nouveaux techniciens en Génie industriel disponibles sur le marché de l’emploi

La Direction de la formation continue et des services aux entreprises (DFCSE) du Cégep de Trois-Rivières est heureuse d'annoncer qu'une nouvelle cohorte du programme d'AEC en Techniques de génie industriel a terminé avec succès sa formation.

Ce programme de 1 275 heures comporte trois (3) sessions dont le dernier cours est un stage industriel de 120 heures. Au terme de leur formation, les étudiants obtiennent le titre de technicien en génie industriel et sont aptes à participer activement à l'amélioration continue de la production, de l'efficacité et de la rentabilité des entreprises manufacturières ou des entreprises de services. Leur formation leur permet aussi d'intervenir dans ces mêmes entreprises pour en améliorer leur compétitivité et leur productivité.

De cette cohorte de onze finissants, certains d'entre eux ont déjà obtenu un emploi relié à leur domaine d'étude, pour la plupart chez les entreprises où ils ont effectué leur stage industriel.

« On se doit de souligner la persévérance et la détermination de ces finissants, car ce programme se déroule de façon intensive sur une période d’une année », mentionne Luc Fitzback, conseiller pédagogique et responsable de ce programme à la Formation continue et services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières. « Je tiens à remercier le département de Technologie du génie industriel de sa précieuse collaboration au bon déroulement de ce programme. »

L'équipe de la Formation continue et services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières félicite tous les finissantes et finissants pour cette réalisation et leur souhaite beaucoup de succès dans leur nouvelle profession.

La prochaine cohorte est prévue pour le 5 septembre 2017. Pour toute information concernant ce programme, n'hésitez pas à contacter Luc Fitzback au 819-376-1721, poste 2175 ou par courriel à luc.fitzback@cegeptr.qc.ca.