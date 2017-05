Internationalisation du programme de langues : après l’Italie, l’Allemagne!

C’est connu, il n’y a rien comme l’immersion pour parfaire l’apprentissage des langues. Depuis 2015, le Cégep de Trois-Rivières est fier d’offrir aux étudiants et étudiantes en Arts, lettres et communication – Langues qui le désirent, la possibilité de compléter leur formation à l’étranger grâce à l’internationalisation du programme.

Les étudiants et étudiantes de deuxième année se rendent à Rome en Italie depuis quelques années déjà. Nouvellement en 2017, le Cégep de Trois-Rivières enverra une première cohorte à Munich, en Allemagne, du 27 mai au 10 juin.

En plus de recevoir une formation de qualité dans le domaine des langues, nos étudiants développent désormais des compétences interculturelles véritables en s’ouvrant sur le monde. Ils apprennent à échanger et à communiquer en immersion totale. Sur place, les étudiants suivent les cours d’écoles reconnues et les diplômes reçus permettent l’accréditation de cours de langues tierces du programme.

À ces cours s’ajoute un volet culturel important permettant de reconnaitre la diversité culturelle dans le monde. Ces projets d’envergure favorisent aussi le sentiment d’appartenance au programme et permettent aux étudiants de tisser des liens privilégiés entre eux et avec les enseignants qui les accompagnent. Il s’agit d’expériences uniques et déterminantes dans la vie de nos étudiants. L’intérêt qu’ils suscitent nous le montre bien.

Le corps professoral et les étudiantes et étudiants du programme remercient la Direction des études, le SCDI, la DASE, l’AGECTR et la Fondation du Cégep de Trois-Rivières de leur appui indéfectible.

Sur la photo:

Devant : Gianmarco Scalas (directeur de l’école), Lisa-Marie Fontaine, Arianne Pellerin, Catherine Arseneault, Catherine Pépin (enseignante-accompagnatrice)

Derrière : Martine Saint-Pierre (coordonnatrice-accompagnatrice), Paola Scalas (administratrice), Alexandre Paquette, Rachel Forest, Joanie Lemay, Léonie Fréchette