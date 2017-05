La Fondation et le Cégep de Trois-Rivières remettent 33 000 $ en bourses lors de son Gala du mérite étudiant

La Fondation et le Cégep de Trois-Rivières ont souligné, pour une 30e année, le talent, l’implication et la réussite des étudiants et étudiantes à l’occasion du Gala annuel du mérite étudiant, tenu le 11 mai dernier à la salle J.-Antonio-Thompson. Au total, 33 000 $ ont été remis à 95 lauréats et lauréates de bourses et d’Eurêka. De cette somme, 27 000 $ provenaient des Fonds Jean-Claude-Proulx, Sigismond-Girard, Marguerite-Élie et des généreux donateurs de la Fondation.

Bourses d’excellence et trophées Eurêka

Lors de cette soirée, 14 bourses d’excellence ont été remises à des étudiants et des étudiantes du cégep qui ont posé leur candidature dans six catégories : animation et engagement communautaire; performance sportive; détermination (dépassement de soi); arts et culture, qualité de la langue française ainsi que recherche et développement. De plus, le Gala a récompensé six étudiants et étudiantes pour l’excellence de leur dossier académique en leur remettant une bourse d’excellence en performance scolaire. À ces dernières s’ajoutaient 21 bourses offertes à partir de fonds dédiés de la Fondation ou par des compagnies et organismes partenaires du cégep ou de la Fondation.

Ce 30e Gala du mérite étudiant était aussi l’occasion de remettre 50 trophées Eurêka récompensant un élève par programme d’études ainsi que des étudiants qui se sont distingués par l’excellence de leur participation à des activités parascolaires.

Prix Jean-Claude-Proulx

Décerné à l’élève ayant su concilier l’excellence scolaire et le développement de son potentiel et de sa personnalité, le prix a été remis cette année à Samie Cloutier, étudiante en Sciences de la nature – Sciences de la santé. Femme déterminée, impliquée, excellente violoniste, tous les gens qui la côtoient reconnaissent que tout ce qu’elle fait est marqué du sceau de la qualité. Deux autres élèves étaient finalistes au Prix Jean-Claude-Proulx, soit Andy Constant, étudiant en Sciences humaines - Administration, et Lauralee Dufresne-Santerre, étudiante en Sciences de la nature - Sciences de la santé.

Bourse du Jury

Par ailleurs, la Bourse du Jury, qui récompense l’élève s’étant distingué d’une façon exceptionnelle par son engagement, sa détermination et sa grande maturité à la vie du Cégep de Trois-Rivières, a été remise à Carrie-Ann Auger, étudiante en Sciences humaines - Monde. Impressionné par son parcours collégial dans son ensemble, le jury a également voulu souligner sa constance, son leadeurship exemplaire et son esprit d’équipe hors de l’ordinaire.

Le talent des étudiants mis en vedette

Le Gala du mérite étudiant, c’est aussi l’occasion d’assister à des prestations artistiques mettant en vedette plusieurs étudiantes et étudiants du collège. De plus, pour avoir été de fiers ambassadeurs pour le Cégep de Trois-Rivières, le jury à féliciter Kevin Beaudry, Charles Chapdelaine et Alexandre Leblanc, pour avoir remporté les grands honneurs en gagnant le Prix du défi lors de la finale nationale de Science, on tourne!

Félicitations aux lauréats, lauréates ainsi qu’à tous les acteurs qui ont fait de cette soirée un franc succès !