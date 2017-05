Solidaires dans l’frigo : un projet de partage alimentaire mis en place au Cégep de Trois-Rivières

Une étudiante du Cégep de Trois-Rivières s’est inspirée d’un projet qui a vu le jour dans quelques villes du Québec afin d’instaurer un comité Solidaires dans l’frigo au Cégep de Trois-Rivières. Ce projet a pour objectif de venir en aide aux étudiants dans le besoin.

Le but de ce projet est de réduire le gaspillage alimentaire en permettant le partage entre étudiants. Le principe est simple : les étudiants et les membres du personnel peuvent déposer un plat cuisiné ou une collation dans le réfrigérateur. Par la suite, un étudiant ayant oublié son diner ou n’ayant pas les moyens de s’en procurer un peut prendre quelque chose à manger, et ce, gratuitement.

Ce réfrigérateur est à la disposition de tous au local HA-1302 entre 8 h 30 et 16 h 30. Les responsables misent sur le bon jugement des gens pour le fonctionnement de ce projet. Sans l’aide de tous, le projet ne peut fonctionner. Nous invitons donc les étudiants et les membres du personnel à y participer. Soyons solidaires!