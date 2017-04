Les étudiantes et les étudiants en Travail social réalisent des projets avec la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières

Dans le cadre du cours Intervention sociale collective II, les étudiants et étudiantes de deuxième année en Techniques de Travail social du Cégep de Trois-Rivières ont comme mandat de réaliser une intervention collective dans les premiers quartiers de Trois-Rivières. Leurs actions sont basées sur les besoins identifiés par leur analyse, réalisée un an plus tôt. Les étudiants mettent sur pied quatre projets complètement différents qui se dérouleront dans les prochaines semaines et qui sont soutenus par la Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières, ainsi que les acteurs du milieu.

Les quatre projets à venir :

En avril, découvre-toi d’un fil

Le 28 avril prochain, dans le quartier Sainte-Marguerite, les étudiants tiendront une activité de sensibilisation et d’information sur l’itinérance. En collaboration avec le Centre le Havre, les étudiants tiendront différents kiosques d’information et de sensibilisation en lien avec la problématique. L’objectif est de favoriser la cohabitation entre les utilisateurs et travailleurs du Centre le Havre et les résidents du quartier. Pour ce faire, les étudiants souhaitent créer une activité rassembleuse où les anciens résidents du Havre, ainsi que les résidents du quartier pourront se côtoyer dans une ambiance festive. L’activité aura lieu le 28 avril 2017, de 16 h à 19 h, au presbytère Saint-Martyrs-Canadiens situé sur la rue Brébeuf. Un repas sera servi, de l’animation et différents kiosques seront organisés. Toutes les personnes concernées par la problématique ou résidant dans le quartier sont les bienvenues. L’activité est gratuite et aucune inscription n’est requise.

Vente de garage pour les 30 ans d’Ébyôn

Dans le cadre des festivités entourant les 30 ans d’Ebyôn, les étudiants organiseront une vente échange-dons dans les quartiers Saint-Lazare et Sainte-Famille. L’objectif de cette activité est de favoriser l’action, l’implication et la solidarité, ainsi que de promouvoir l’organisme Ebyôn aux résidents de ces mêmes quartiers. Cette activité de mobilisation vise à créer des liens entre les résidents à l’aide du principe d’échange et de dons d’article. De plus, plusieurs activités d’animation telles que de la musique et des activités pour les enfants seront organisées sur le site. Une soupe et un repas seront servis gratuitement. Les dons recueillis qui n’auront pas été utilisés seront remis à l’organisme Ebyôn. L’activité se déroulera le 6 mai 2017, de 10 h à 17 h, au 89 Saint-Irénée, à l’établissement d’Ebyôn. Pour réserver une table, veuillez contacter le (819) 979-3118.

Journée 101 façons de prendre ta place

La Démarche des premiers quartiers, en collaboration avec le comité emploi-formation, organisent la huitième édition de l’activité intitulée Journée 101 façons de prendre ta place. Six étudiantes en Travail social s’impliquent activement dans l’organisation et la réalisation de cette activité qui vise à favoriser l’insertion socioprofessionnelle en outillant les participants afin d’augmenter leur motivation à se mettre en action et à persévérer. Divers organismes seront présents sur place pour présenter leurs services. Monsieur Stanley Vollant, premier chirurgien autochtone du Québec, présentera une conférence inspirée de son parcours, qui ne fut pas sans embuches, afin de communiquer un message d’espoir et de persévérance aux participants. Un repas sera servi gratuitement, une gracieuseté des Artisans de la paix. Cette activité se déroulera le 11 avril 2017, de 11 h à 15 h 30 à l’église Notre-Dame-des-Sept-Allégresse et sera gratuite. Pour s’inscrire ou réserver un kiosque, les personnes intéressées doivent communiquer avec la Démarche des premiers quartiers au (819) 371-9393.

Mon quartier, ma fierté, le printemps en action

Plusieurs étudiants ont collaboré avec le Quartier vie et la Démarche des premiers quartiers afin de mobiliser les gens des quartiers Saint-Lazare et Sainte-Famille à embellir les quartiers et les rendre plus propres et attrayants. Les écoles, les CPE et les résidents du quartier seront sollicités pour effectuer une collecte des ordures. L’activité se déroulera à 9 h 30 le 10 ou le 11 mai, dépendamment de la température. À la suite de la collecte, un rassemblement aura lieu afin de récompenser le travail de tous les bénévoles. De plus, un repas sera servi gratuitement à tous. Plusieurs ressources du quartier seront présentes pour faire connaitre leurs services.