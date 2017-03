Une première cohorte en Écodéveloppement et bioproduits à la rentrée 2017

C’est avec beaucoup de fierté que le Cégep de Trois-Rivières accueillera en aout prochain la première cohorte du programme Écodéveloppement et bioproduits. Lancé à l’automne 2016, ce programme offre une nouvelle version du DEC Technologies des pâtes et papiers.

À la suite du premier tour d’admission, cinq personnes ont procédé à leur inscription à ce programme. Le lancement de ce programme est rendu possible grâce à une aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui s’est engagé à financer le programme pour les trois prochaines années.

À noter qu’il est toujours temps de s’inscrire puisque ce programme est ouvert aux 2e et 3e tours d’admission. D’ailleurs, plus de 100 000 $ en bourses sont disponibles pour les étudiantes et les étudiants admis (bourses d’accueil, bourses pour étudiants hors région, bourses d’excellence et bourses d’initiation à la recherche). Pour les personnes intéressées, deux rencontres d’information portant sur ce programme, et les autres programmes offerts au Cégep de Trois-Rivières, se tiendront au cours des prochains jours. La première aura lieu le samedi 8 avril, de 10 h à 12 h, et la deuxième aura lieu le lundi 10 avril de 18 h à 20 h. Des conseillers d’orientation, des aides pédagogiques individuels ainsi que les responsables des programmes seront présents au pavillon des Sciences situé sur la rue De Courval.

À propos du programme Écodéveloppement et bioproduits

Ce programme est offert sous forme de trois modules, répartis sur trois années. Le cumul de chacun des modules mène à l’obtention du DEC. Toutefois, chaque module est indépendant et à chaque module complété, les étudiantes et les étudiants reçoivent une attestation de formation reliée à une fonction de travail précise.

Le module 1 : opération de procédés

Les cours offerts dans le cadre de ce module contribueront à former des opérateurs pour les grandes entreprises de la région de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de l’ensemble de la province. Les personnes inscrites à ce module acquerront des compétences pour agir sur un procédé moderne automatisé, géré par un système de contrôle distribué. La formation sera réalisée en partie dans l’usine pilote d’Innofibre et favorisera une intégration harmonieuse des candidats dans un contexte industriel.

Le module 2 : contrôle et gestion de la qualité

Le second module permettra aux personnes inscrites de réaliser des essais sur la biomasse, les procédés, les produits transformés et l’environnement. En laboratoire, ces personnes pourront ainsi réaliser des essais rigoureux pour certifier la qualité d’un produit et pour vérifier la conformité environnementale des installations.

Le module 3 : soutien technique au développement d’écoproduits

Ce module permettra aux entreprises de compter sur un personnel technique capable de participer à l’implantation de nouvelles technologies dans les procédés et de contribuer au développement de produits innovants. L’utilisation écoresponsable de la biomasse et la culture algale des ressources renouvelables sont à la base de ce module. Cette formation est un véritable tremplin pour poursuivre des études vers une formation universitaire, notamment en ingénierie.

Les préalables nécessaires à l’entrée s’avèrent les mêmes que pour les programmes en science : Technico-sciences ou Sciences naturelles de 4e secondaire, Chimie de 5e secondaire et Physique de 5esecondaire. Également, les adultes en formation peuvent faire reconnaitre leurs acquis scolaires ou leurs expériences de travail via la reconnaissance des acquis et des compétences. Les compétences maitrisées reliées au programme seront reconnues officiellement, comme si la formation avait été suivie au Cégep de Trois-Rivières.