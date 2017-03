Quatre étudiants du Cégep de Trois-Rivières remportent une compétition de piratage éthique

Quatre étudiants en Sciences informatiques et mathématiques, Alexandre Rousseau, Olivier Turcotte, Mathieu Dugré et Martin Pouliot ont terminé premiers au classement de la compétition de piratage informatique qui s’est tenu au Collège Bois-de-Boulogne le 11 mars dernier.

Les équipes de quatre participaient à une compétition de piratage éthique sous la formule de « Capture the Flag ». Ils devaient résoudre des défis techniques de type cryptographie, stéganographie, pénétration web et injection SQL. Chaque défi comportait un niveau de difficulté croissant et des points y étaient associés. À la fin de la compétition, l’équipe ayant amassé le plus de points était l’équipe gagnante.

Nos étudiants ont remporté un prix en argent Amazon de 100 $ chacun et l’honneur de pouvoir se vanter d’être les meilleurs pirates informatiques de la compétition. Notons que leur participation à cet évènement a été rendue possible grâce à la collaboration du Service d’animation socioculturelle.