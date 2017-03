Les finissants en Techniques de comptabilité et de gestion mettent en pratique leur apprentissage

C’est le 23 mars dernier que nos finissantes et finissants en Techniques de comptabilité et de gestion ont produit plus de 50 déclarations de revenus.

Cette activité a été réalisée en collaboration avec l'Agence de revenu du Canada et l'Agence de revenu du Québec dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt et elle s'adressait aux contribuables ayant besoin d’assistance pour accomplir cette tâche. Les critères d’admissibilité prévoient qu’il s’agisse de contribuables à revenus modestes. En pratique, il s’agit souvent d’ainés.

Les finissants en Techniques administratives étaient ainsi mis à contribution pour les assister dans la lourde tâche que représente pour eux la production de leur déclaration de revenus.

Pour l’évènement, le hall du Théâtre du cégep avait été transformé en espace d’entrevue où l’on recevait les clients avec leurs documents. Une salle d’attente y était aussi aménagée pour faire patienter les clients durant la réalisation du travail. Le local HA-2210 a servi de local de production toute la journée. On y produisait les déclarations sur logiciel, les révisait, les imprimait et les assemblait avant de remettre le tout à la clientèle avec les explications d’usage.

Il s'agit d'une classique annuelle et l’édition 2017 de cet évènement a été un succès sur toute la ligne.

De nombreux intervenants du cégep et des bénévoles de l’extérieur sont mis à contribution pour réaliser cette activité. Le soutien financier est assuré par l’Association générale des étudiants et les Services aux étudiants.