L’étudiant-athlète Tristan Guillemette reçoit une bourse de 2 000 $

Tristan Guillemette, étudiant en informatique et membre de l’Alliance Sport-Études a reçu l’une des 40 bourses d’études remises dans le cadre de la 25e édition du Programme de bourses Banque Nationale au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.

Le cycliste s’est vu remettre une bourse dans la catégorie « Soutien à la réussite académique et sportive » pour encourager la conciliation du sport et des études.

Tristan est un cycliste qui sort ses meilleures performances lorsque les enjeux sont les plus élevés. À court terme, il souhaite remporter le Championnat canadien sur piste au kilo et à la poursuite et, pour ce faire, il travaille sur sa stratégie de course et son explosivité afin d’être encore plus rapide. Il est médaillé d’or à l’Omnium au Championnat québécois sur piste 2016 et médaillé d’argent à l’épreuve en équipe au Championnat canadien sur piste en 2016.