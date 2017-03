Nomination au Collège Marie-de-l'Incarnation

Le directeur général du Collège Marie-de-l'Incarnation, M. Réjean Lemay, est heureux d’annoncer la nomination de M. Jean-Sébastien Brouard au poste de coordonnateur des services éducatifs au secondaire. Dès le 24 avril prochain, M. Brouard sera responsable de la planification, de l’organisation, de la coordination et de l’évaluation de tous les programmes et services offerts aux élèves du secondaire. Plus spécifiquement, il aura la responsabilité de l’offre des services éducatifs, de la vie scolaire, ainsi que des services psychoéducatifs et technopédagogiques.

M. Brouard possède un diplôme d’études supérieures spécialisé en administration publique ainsi qu’un baccalauréat en sciences de l’éducation – adaptation scolaire et sociale. Sa formation et ses expériences à titre de conseiller en technopédagogie, de conseiller pédagogique et d’enseignant sont des éléments avantageux pour un poste de cette nature. M. Brouard contribuera à assurer la continuité et le développement de services éducatifs de hautes qualités, la priorité du Collège Marie-de-l'Incarnation.

Le Collège Marie-de-l’Incarnation est un établissement d’enseignement privé mixte, fondé en 1697, par la communauté des Ursulines. Il offre des services éducatifs au préscolaire, au primaire et au secondaire. Le Collège s’engage à promouvoir le programme des écoles associées de l’UNESCO au Canada. Il possède plusieurs profils de formation, notamment dans les arts de la scène, la musique, les sciences, les langues et les sports. Le Collège Marie-del’Incarnation compte plus de 700 élèves.