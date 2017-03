Sept diplômés de l’UQTR ont été honorés au Gala des Pythagore

Le Bureau des diplômés de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a présenté à l’atrium C.E.U. de l’UQTR le Gala des Pythagore 2017, un événement célébrant l’excellence des diplômés de l’université trifluvienne. Plus de 150 convives étaient réunis pour cette soirée. Rappelons que l’UQTR compte maintenant dans ses rangs près de 75 000 diplômés et qu’à ce jour, 45 d’entre eux ont reçu un prix Pythagore.

À l’occasion de ce 7e Gala, sept diplômés de l’UQTR ont été honorés pour leurs accomplissements remarquables. Ces lauréats ont été choisis en raison de leurs réalisations professionnelles, de la reconnaissance de leurs pairs, de leur implication dans la communauté ainsi que des liens qu’ils conservent avec l’UQTR.

Les lauréats Pythagore 2017 :

Arts et sciences humaines

Guy Langevin

(arts plastiques, 1977)

Artiste, commissaire indépendant

et enseignant au Cégep de Trois-Rivières

Sciences de la santé

Dr Denis Richard

(sciences de l’activité physique, 1978)

Directeur du Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie

et de pneumologie de Québec (IUCPQ)

Éducation, lettres et langues

Rémy Trudel

(éducation, 1973 et 1975)

Professeur à l’ENAP

Président de la Conférence luso-francophone de la santé

Recteur-fondateur de l’UQAT (1983-1988)

Ministre (1996-2003)

Sciences et génie

Yves Lacroix

(génie industriel, 1987)

(gestion de projet, 1996)

Président-directeur général, FAB 3R

Sciences administratives

Patrick Pellerin

(économique, 1984)

Président, Marmen

Sciences sociales

Sénateur Éric Forest

(récréologie, 1977)

Le Sénat du Canada

Pythagore Relève

Claudia Caron

(communication sociale, 2008)

Associate Marketing Manager,

Barbie Global Marketing-Mattel

Comité de sélection

Le choix des lauréats Pythagore 2017 a été effectué par un comité de sélection agissant sous la présidence d’honneur de Mme Nicole Poirier, directrice de Carpe Diem – Centre de ressources Alzheimer, lauréate Pythagore 2007 et diplômée de l’UQTR (1987 et 1996).

Le comité était également composé des personnes suivantes : M. Daniel McMahon (diplômé de l’UQTR, 1978), recteur de l’UQTR et lauréat Pythagore 2011, M. Robert W. Mantha, vice-recteur à la recherche et au développement de l’UQTR, Mme Danielle St-Amand (diplômée de l’UQTR, 1996), directrice du Service du développement institutionnel de l’UQTR, M. Daniel Milot (diplômé de l’UQTR, 1983), directeur général de la Fondation de l’UQTR, M. Nicolas Martel (diplômé de l’UQTR, 2006), vice-président adjoint, développement des affaires Centre-du-Québec/Mauricie/Estrie de la Banque Laurentienne, ainsi que Mme Marie-Chantal Denis (diplômée de l’UQTR, 2000 et 2008), présidente de l’Association des diplômés de l’UQTR et chargée de projet informatique à l’UQTR.

Partenaires

Le Bureau des diplômés tient à remercier ses deux précieux partenaires, sans qui la réalisation de cette soirée n’aurait pu être possible, soit : l’Ordre des comptables professionnels agrées du Québec ainsi que TD Assurance Meloche Monnex, l’assureur de groupe habitation et auto de l’UQTR.

Pourquoi Pythagore?

Philosophe et mathématicien de la Grèce antique, Pythagore a inspiré le nom donné à la soirée hommage aux diplômés de l’UQTR. Figure mythique née sur l’île de Samos, aux environs de 580 av. J.-C., Pythagore a permis d’importants développements en mathématiques, astronomie et musique. Il se présentait comme philosophe, mot qu’il a d’ailleurs inventé et défini comme étant celui qui cherche à découvrir les secrets de la nature de façon désintéressée. Homme très polyvalent, Pythagore a aussi participé à des jeux olympiques à l’âge de 18 ans.

Le Pythagore remis aux diplômés d’exception de l’UQTR est en quelque sorte l’équivalent de la médaille d’or obtenue pour l’équation entre la formation, l’application et les réalisations hors du commun.