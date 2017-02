400 personnes assistent à la conférence du Pharmachien

C’est près de 400 personnes, dont 300 étudiants et étudiantes qui ont répondu à l’invitation lancée par le programme Sciences de la nature du Cégep de Trois-Rivières à assister à la conférence d’Olivier Bernard, mieux connu sous le nom du Pharmachien, sur les « potions magiques, élixirs antiques et cures miracles en pharmacie ».

C’est grâce à une conférence semée d’humour et un propos adapté à son public qu’Olivier Bernard a su capter l’attention de l’auditoire. Les rires étaient fréquents et les chuchotements nombreux au fur et à mesure que le Pharmachien levait le voile sur les cures détox, l’homéopathie et les nombreux autres produits « miracles » vendus à la pharmacie du coin.

Ses habituels personnages de bandes dessinées et son ton impertinent auront su intéresser les étudiants qui sont restés nombreux à la fin de la conférence pour discuter avec lui et faire dédicacer leur exemplaire du Le Pharmachien.