Coup d’envoi des journées de la persévérance scolaire 2017 en Mauricie

La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) est fière de se joindre aux efforts des autres régions du Québec en lançant aujourd’hui, au Séminaire St-Joseph, la 10e édition des Journées de la persévérance scolaire (JPS), qui se tiendront du 13 au 17 février 2017 sous le thème « Soyez un superhéros : la persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous! » Grâce au soutien de la fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) - partenaire principal de la campagne 2017 des JPS - et du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la TREM invite donc toute la région à se mobiliser autour des jeunes et à leur signifier que leur réussite nous tient à cœur.



Campagne nationale de nomination de superhéros

Cette année encore, la campagne nationale des JPS s’est tissée autour de la thématique dynamique et colorée des superhéros. Les héros de la persévérance scolaire sont facilement reconnaissables : ils se démarquent par leur implication exemplaire en matière de persévérance et posent des actions qui dépassent le cadre traditionnel de leur fonction. Les entrepreneurs, les élus, les enseignants, les parents et tous les citoyens ont un rôle à jouer pour accompagner et valoriser les jeunes, et les JPS sont le moment idéal pour les faire briller. Ainsi, pour souligner les efforts et le dévouement de ces héros, un important mouvement de nomination se mettra en branle. Tous sont donc invités à se rendre sur les réseaux sociaux (avec le mot-clic #JPS2017) et à identifier des superhéros de la persévérance scolaire qui se démarquent en spécifiant pour quelles raisons leurs efforts et leur implication doivent être soulignés et reconnus.

La TREM mobilise et fait réfléchir les jeunes!

En Mauricie, la programmation des JPS 2017 inclura trois événements d’envergure.

Concours au primaire

Les élèves des écoles primaires de la Mauricie seront invités à répondre à la question « Je fais preuve de persévérance à l’école lorsque... » par l’entremise d’un dessin ou d’un texte, ce qui les sensibilisera à la cause de la persévérance scolaire. Ils auront la chance de gagner une carte cadeau dans une librairie et certains d’entre eux verront leurs œuvres publiées dans un recueil régional.

Forum de discussion sur la persévérance scolaire

Des élèves de niveau secondaire d’écoles publiques et privées, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation aux adultes discuteront des différents facteurs influençant la persévérance scolaire lors d’un forum régional qui aura lieu au Collège Shawinigan, le 16 février prochain. Les propos recueillis lors de cette rencontre permettront à la TREM de développer un meilleur soutien régional et des outils cohérents avec les besoins des élèves et sa mission.

Conférences de motivation

En collaboration avec les carrefours jeunesse-emploi de la Mauricie, la TREM présentera une tournée de conférences dans les écoles secondaires de la région. Plusieurs centaines d’élèves assisteront à l’une des 7 conférences données par Yanick Côté, lequel parlera de l’importance d’avoir une passion ou un projet de vie pour contribuer à la poursuite des études et l’obtention d’un diplôme d’études secondaires. Monsieur Côté, incarne lui-même un modèle hors du commun de persévérance.

Outils d’engagement, d’encouragement et de sensibilisation

Le site Web de la TREM regorge d’outils et d’idées d’actions à poser pour que tous les publics puissent faire la différence auprès des jeunes : des cartes de félicitations et d’encouragement à l'effigie des superhéros, des ensembles de cartons d’improvisation sur la persévérance scolaire, différentes fiches de propositions d’actions à poser selon les profils, des bandeaux de signature, le bouclier à télécharger pour apposer comme photo de profil, etc.

Les nouvelles couleurs de la TREM!

Également, la TREM profite de ce moment de célébration pour dévoiler fièrement son identité visuelle renouvelée et son tout nouveau site Web. L’organisation célèbre en effet la naissance d’un nouveau logo, plus moderne et créatif, qui colle bien avec ses divers champs d’intervention. En complément à ses nouvelles couleurs, le site Web de la TREM s’est aussi vu renouvelé et permettra de partager par type de clientèle tous les outils, projets et évènements que l’organisation pilotera, ce qui l’aidera à réaliser pleinement sa mission.