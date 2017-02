Le Cégep de Trois-Rivières accueille 500 visiteurs à la soirée Visite et explore

Le Cégep de Trois-Rivières a accueilli 500 visiteurs, le 7 février dernier, à l’occasion de la soirée Visite et explore. Les visiteurs ont pu s’informer sur les programmes d’études offerts et visiter les installations des différents départements afin de concrétiser leur projet de formation.

Plusieurs élèves de 4e et 5e secondaire ont profité de l’évènement pour explorer divers domaines d’études ou confirmer leur choix de programme. Ils ont pu échanger avec des enseignants et des étudiants des 41 formations techniques, préuniversitaires et DEC-Bac du collège. Tout a été mis en place pour offrir une expérience des plus concrètes aux futurs étudiants: démonstrations, simulations, ateliers, présentations de projets, utilisation d’équipements, etc.

Des membres du personnel étaient également présents pour répondre aux questions des visiteurs sur l’admission, les mesures d’aide et de soutien à la réussite, les activités sportives et socioculturelles et les résidences.

Les personnes intéressées à entreprendre des études au Cégep de Trois-Rivières doivent présenter une demande d’admission en ligne via le site du SRAM (Service régional d’admission du Montréal métropolitain) au www.sram.qc.ca. Les candidats ont jusqu’au 1er mars pour présenter une demande au premier tour dans les cégeps du Québec.