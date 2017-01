Nombre record de demandes d’admission à la journée portes ouvertes de l’UQTR

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a accueilli aujourd’hui 1036 visiteurs à l’occasion de sa Journée portes ouvertes du trimestre d’hiver. Cette activité a permis aux futurs étudiants et leurs proches de découvrir les multiples facettes de la formation et de la vie universitaire sur le campus trifluvien.

D’ailleurs, 487 candidats ont profité de l’événement pour clarifier leur choix en vue de s’inscrire à un programme d’études. De ce total, 352 ont déposé une demande d’admission, ce qui constitue un record pour une journée portes ouvertes.

Pendant cette journée, les visiteurs ont pu se renseigner au sujet des programmes d’études, des services universitaires, des échanges internationaux ainsi que des activités culturelles et sociales. Une cinquantaine de kiosques d’information étaient animés par quelque 200 intervenants (professeurs, membres du personnel, étudiants, etc.). Deux conférences étaient aussi offertes au sujet des bourses universitaires.

Plus de 432 personnes ont participé aux visites guidées des principales installations du campus (pavillons, bibliothèque, laboratoires, résidences, Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon, etc.). En nouveauté cette année, la salle d’attente de ces visites guidées proposait un jeu-questionnaire interactif portant sur l’UQTR.



L’équipe du recrutement étudiant de l’Université a également transmis en direct, sur le Web, une visite guidée du campus au moyen de l’application Periscope. Les futurs étudiants de partout dans le monde ont pu ainsi vivre une tournée en temps réel des pavillons universitaires, avec description des lieux.

Rappelons que l’UQTR (www.uqtr.ca) accueille plus de 14 500 étudiants répartis dans quelque 280 programmes, aux trois cycles d'études. Près des trois quarts de cet effectif étudiant proviennent de l'extérieur de la Mauricie.