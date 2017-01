47 élèves reçoivent leur diplôme d’éducation secondaire internationale à l’école secondaire des Pionniers

Le 12 janvier dernier avait lieu la remise des diplômes d'éducation secondaire internationale (DÉSI) aux élèves de la cohorte 2011-2016 de l'école secondaire des Pionniers. Lors de cette cérémonie, 47 élèves ont reçu le parchemin attestant de leurs efforts des cinq dernières années.

Une cérémonie de la sorte marque un moment important pour ces jeunes puisqu’elle souligne des années déterminantes de leur parcours scolaire. Durant cinq ans, ces jeunes ont évolué dans un programme qui les a encouragés à penser de façon autonome et à prendre en main leurs propres apprentissages. Sans compter les nombreuses heures d’engagement communautaire que les élèves ont effectuées dans leur milieu.

Le programme d’éducation internationale (P.É.I.) S’adressant aux élèves motivés et curieux, le P.É.I. comprend les programmes du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) avec enrichissement dans toutes les matières et de nombreuses activités et sorties en prolongement de cours.

Unique dans la région, le P.É.I. est reconnu par le Baccalauréat international (BI) et la Société des établissements du baccalauréat international du Québec (SÉBIQ).