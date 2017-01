Programme d’animation des bibliothèques de Trois-Rivières

Le Service des bibliothèques de Trois-Rivières est fier et heureux de vous présenter son programme d’animation hiver-printemps 2017!

Janvier annonce le retour des belles rencontres de Patricia Powers qui ouvre la saison avec l’auteur Denis Monette. Plus tard dans la saison, elle accueillera Josée Blanchette, Marie-Hélène Poitras et Arlette Cousture. La nouvelle série de conférences « L’UTA se livre » permettra au public d’assister à des rencontres animées par les formateurs de l’Université du troisième âge.

Aussi, à ne pas manquer, une rencontre avec la populaire animatrice et grande voyageuse Lydiane St-Onge est prévue en février. Du côté jeunesse, l’auteure et journaliste Linda Corbo accueillera des auteurs et bédéistes appréciés des jeunes lecteurs : Sarah-Maude Beauchesne, auteure du livre « Cœur de slush » et du blogue « Les Fourchettes », les auteures jeunesse de la région Nadine Poirier, Nancy Montour et Hélène Gagnon, et enfin, Alex A, auteur de la populaire série « L’Agent Jean ». Les familles seront aussi comblées avec la visite du personnage Théo de la chaîne Yoopa, la présentation de plusieurs spectacles, ateliers et heures du conte.

Au total, des dizaines d’activités sont offertes dans les bibliothèques de la ville et ce, autant pour les adultes que pour les enfants, les ados et les familles.

Pour inscription et information, consultez le site www.biblio.v3r.net.