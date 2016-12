Rencontre avec le Premier ministre et le ministre de l'Éducation pour le Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph

Vendredi 11 novembre dernier, l’équipe cadette Vert et Or de football du Séminaire Saint-Joseph a remporté la finale interrégionale contre les Vikings de l’Aubier, par la marque de 21-19.

Pour cette occasion, mercredi 7 décembre, une délégation du Vert et Or a répondu à l’invitation du député de Trois-Rivières, monsieur Jean-Denis Girard, en se rendant à l’Assemblée nationale. Les élèves athlètes du Séminaire Saint-Joseph y ont été honorés. En plus, ils ont eu la chance de rencontrer personnellement monsieur Philippe Couillard, premier ministre, ainsi que le ministre de l’Éducation, monsieur Sébastien Proulx.

Ils ont également profité de l’expérience pour en apprendre davantage sur le fonctionnement de notre démocratie. Ils ont assisté à la période de questions et à une commission parlementaire. Finalement, ils ont eu la chance de visiter, avec monsieur Girard comme guide, différents lieux et bureaux réservés aux députés du pouvoir en plus d’en rencontrer une vingtaine. Bref, ce fut une expérience fort enrichissante et une récompense pour l’éclatant succès de l’équipe.

Sur la photo: Alexandre Thibaudeau (entraîneur-chef, enseignant), Florence Camirand (élève-journaliste du Séminaire), Marc-Antoine Harel, monsieur Sébastien Proulx (ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur), Marc-Olivier Ouellet, Louis-Christophe Lamy, Alexandre Dessureault, monsieur Philippe Couillard (premier ministre), Marc-Anthony Girard, Xavier-Émile Miller, Marc-Olivier Blanchard, Victor Parent, monsieur Jean-Denis Girard (député de Trois-Rivières)