Quatre étudiants de l’UQTR accèdent au tableau d’honneur canadien des CPA

Le cœur est à la fête au Département des sciences comptables de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), suite à la parution des résultats de l’Examen final commun (EFC) des comptables professionnels agréés. En effet, quatre étudiants de l’UQTR se retrouvent au Tableau d’honneur canadien, où figurent les noms des 50 étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats au pays.

Parmi les milliers de candidats qui ont participé à cette évaluation à l’échelle du Canada, Marc-Antoine Ayotte, Sarah Lupien-Désormeaux, Caroline Ricard et Zachary Huxley ont obtenu des résultats exceptionnels, les propulsant sur cette liste prestigieuse.

Pour Martin Dubuc, professeur au Département des sciences comptables, cette nouvelle vient confirmer le positionnement de l’établissement trifluvien d’enseignement supérieur. «Avec ces quatre présences au tableau d’honneur canadien, l’UQTR se retrouve en tête des universités québécoises quant au nombre de lauréats nationaux. Bien que des étudiants de notre université se classent régulièrement parmi les meilleurs à cet examen national, c’est du jamais vu que quatre d’entre eux se méritent ce prestigieux honneur la même année», souligne le directeur du comité de programme de cycles supérieurs en sciences comptables (campus Trois-Rivières).

Au total, 97 candidats de l’UQTR ont réussi l’examen des CPA cette année, un nombre remarquable. «Nous tenons à féliciter chaleureusement nos étudiants pour cet accomplissement. Il importe de préciser que, contrairement à de nombreuses autres universités québécoises, les admissions à nos programmes de deuxième cycle CPA ne sont pas contingentées. Notre philosophie départementale est d’accompagner un maximum d’étudiants vers leur réussite de l’examen CPA en leur proposant un soutien très personnalisé. Et aujourd’hui, c’est extraordinaire d’avoir l’occasion de célébrer la réussite de 97 futurs CPA diplômés de l’UQTR», ajoute Lyne Rioux, directrice du comité de programme de cycles supérieurs en sciences comptables (campus Longueuil).

Caroline Ricard mentionne que l’approche personnalisée de la formation offerte par l’équipe du Département des sciences comptables de l’UQTR aura été déterminante dans l’obtention de ses résultats. «L’UQTR offre une équipe d’enseignants formidables qui ont le succès de leurs étudiants à cœur. C’est un programme solidement bâti et axé sur une approche personnalisée. Cette formule gagnante m’aura permis de développer mon plein potentiel et de me démarquer des autres candidats», a-t-elle commenté.