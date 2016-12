Félicitations aux 880 diplômés du Cégep de Trois-Rivières

Le Cégep de Trois-Rivières a tenu, le 26 novembre dernier, sa 20e cérémonie annuelle de remise des diplômes d'études collégiales aux diplômées et diplômés ayant terminé leurs études au printemps 2016.

En tout, 880 étudiantes et étudiants du cégep ont complété leur formation et réalisé les apprentissages menant à l'obtention du diplôme d'études collégiales (DEC) pour l’année scolaire 2015-2016, soit 403 au préuniversitaire, 453 au secteur technique ainsi que 24 sans mention spécifique.

À ce nombre s'ajoutent 176 étudiants diplômés entre novembre 2015 et novembre 2016 dans l’un des 13 des programmes dispensés par le Service de la formation continue et des services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières. De ces 176 étudiants, on peut compter 166 attestations d’études collégiales (AEC) et 10 diplômés par cheminement RAC (Reconnaissance des acquis et des compétences).

Diplôme honorifique à monsieur David Hervieux

Le Cégep de Trois-Rivières a profité de cette cérémonie pour remettre un diplôme honorifique à monsieur David Hervieux, président et fondateur de l’entreprise Devolutions, une entreprise dans le domaine des outils de gestion de connexions à distance, d'accès réseau, de mots de passe et d'informations d'identification pour les administrateurs réseau et les responsables informatiques.

M. Hervieux a obtenu son DEC en Sciences de la nature au Cégep de Trois-Rivières en 1996. Il est le récipiendaire du prix PDG de l’année 2016 remis par l’Association québécoise des technologies et Investissement Québec, ainsi que du prix Jeune leader international du Québec, remis par la Jeune Chambre de commerce de Montréal.