L’édifice Marguerite-D’Youville s’anime à nouveau au rythme de la vie scolaire après une pause de 12 ans

Les membres du Conseil des commissaires et la direction générale étaient heureux d’inaugurer les travaux majeurs effectués durant l’été à la bâtisse Marguerite-d’Youville pour l’arrivée des élèves du préscolaire de l’école du Bois-Joli. Après une pause d’une douzaine d’années, l’édifice a retrouvé sa vocation première d’accueillir des élèves et des enseignants sous son toit.

La bâtisse compte maintenant 5 classes, un bureau, un local de service de garde, une salle du personnel et une salle d’activité. Parmi les travaux effectués, on compte la réfection des finis intérieurs, soit les planchers, les plafonds et les murs. Les salles de toilettes et les vestiaires ont complètement été refaits. Chaque classe s’est vue installer un tableau numérique interactif et le réseau informatique a été refait à neuf. Quant aux travaux extérieurs, il s’agit du changement de la toiture, de la réparation de la maçonnerie et de la peinture des murs extérieurs. De plus, des travaux d’amélioration de la cour ont permis d’installer un module de jeu. En tout, c’est 544 786 $ que la Commission scolaire a investi pour sa bâtisse.

Augmentation de clientèle

On se rappellera qu’en avril 2015, sous la recommandation du Conseil d’établissement de l’école, le Conseil des commissaires avait accepté à l’unanimité, la proposition d’utiliser la bâtisse Marguerite-d’Youville afin d’accueillir les quatre classes du préscolaire. Une solution qui permettait ainsi de régler l’augmentation de clientèle que l’école vit depuis quelques années.

L’école du Bois-Joli compte 499 élèves, dont 79 à l’édifice du préscolaire Marguerite-D’Youville.



Inscription maternelle

La Commission scolaire a profité de cet événement pour rappeler que la période d’inscription pour la maternelle 5 ans est actuellement en cours, et ce, jusqu’au 2 décembre. Les parents doivent se présenter à leur école de quartier avec les documents suivants : le certificat de naissance grand format et la carte d’assurance maladie de leur enfant ainsi que deux preuves de résidence (permis de conduire valide, relevé de compte de téléphone fixe, d’Hydro-Québec ou de taxes municipales).

Une brochure d’information est disponible au www.csduroy.qc.ca/inscriptio-primaire . À l’intérieur, les parents y retrouveront les coordonnées de toutes les écoles de quartier et à projet particulier. De plus, quelques petits trucs sont offerts aux parents dans le but de bien préparer leur enfant à la maternelle.