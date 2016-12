« Canada’s Top 50 Research Colleges 2016 » : le Cégep de Trois-Rivières se classe 5e au Québec et 10e au Canada

Le Cégep de Trois-Rivières se classe au 10e échelon au Canada et au 5e rang au Québec dans le palmarès national des chefs de file en innovation (Canada’s Top 50 Research colleges 2016), publié par l’organisme RE$EARCH Infosource. Cette position enviable est notamment attribuable aux revenus de recherche évalués à 5 235 000 $ du CMQ et, en particulier, à l’excellente prestation de ce centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep de Trois-Rivières. Deux autres CCTT sont également affiliés au collège, le Centre collégial de transfert de technologie en télécommunications (C2T3) et Innofibre – Centre d’innovation des produits cellulosiques.

Selon monsieur Louis Gendron, directeur général de l’établissement, ce résultat positif reflète à la fois l’importance de la recherche technologique pour le développement du cégep et le dynamisme remarquable de ses trois CCTT. « La recherche appliquée permet non seulement de mettre en valeur l’expertise du personnel des CCTT et des départements associés, mais aussi d’avoir un impact concret sur le développement des PME de notre région. » M. Gendron profite de cette annonce pour féliciter tout le personnel des CCTT qui contribue à ce résultat remarquable.