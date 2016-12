Portes ouvertes au Cegep de Trois-Rivières : 2 400 visiteurs au rendez-vous

Le 8 novembre, le Cégep de Trois-Rivières a accueilli 1 841 élèves de 5e secondaire provenant de 25 écoles, lors de sa traditionnelle journée Portes ouvertes. En soirée, 559 visiteurs se sont également déplacés pour s’informer sur l’offre de formation postsecondaire. En plus des 40 programmes du cégep, près de 50 collèges et établissements invités provenant de différentes régions du Québec étaient présents pour l’évènement.

Hôte de l’une des plus importantes journées d’information scolaire de la région, le Cégep de Trois-Rivières a permis aux élèves de se familiariser avec différents domaines d’études. Les ateliers d’information leur ont donné l’occasion de voir les installations et les équipements en place. Le Salon de l’enseignement collégial, qui regroupait 70 stands d’information, a aussi suscité l’intérêt des visiteurs tout au long de la journée.

Des enseignants et des étudiants du Cégep de Trois-Rivières ont partagé leur expérience et répondu aux questions des visiteurs sur les programmes et la vie collégiale. Plusieurs intervenants étaient également présents pour les informer sur les services offerts aux étudiants, notamment, sur les sports, l’aide financière, les résidences, de même que sur les mesures d’aide et de soutien à la réussite.

Les personnes qui aimeraient poursuivre leur réflexion en vivant une journée dans le programme de leur choix au Cégep de Trois-Rivières sont invitées à s’inscrire à l’activité Étudiant d’un jour au www.cegeptr.qc.ca/etudiant-dun-jour.