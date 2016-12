L’UQTR ouvre ses portes aux futurs étudiants et visiteurs

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ouvrira ses installations aux futurs étudiants et visiteurs, le samedi 5 novembre prochain, de 11 h à 16 h, lors d’une Journée portes ouvertes visant à faire découvrir les multiples facettes de la formation et de la vie universitaire sur le campus trifluvien.

Le cœur des activités sera situé dans les pavillons Albert-Tessier et Ringuet, où une cinquantaine de kiosques d’information seront animés par des responsables de programmes, des professeurs, des professionnels et des étudiants. Tous les départements de l’Université seront représentés pour l’occasion.

Au cours de cette journée, il sera possible de se renseigner notamment au sujet des programmes d’études de l’UQTR, des services disponibles, des échanges internationaux (études et stages) ainsi que des activités culturelles et sociales. Des conférences seront également offertes à propos des bourses universitaires, de la vie étudiante, des projets d’intervention dans la communauté (Picom) et des équipes sportives Les Patriotes.

Des visites guidées seront aussi proposées aux futurs étudiants afin de leur permettre de parcourir les pavillons, la bibliothèque, les laboratoires, les résidences, le Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon, le café-bistro La Chasse Galerie de même que les locaux spécifiques de certains programmes. Cette année, la salle d’attente des visites guidées offrira également l’occasion de participer à un jeu-questionnaire interactif portant sur l’UQTR.

Les futurs étudiants qui prendront part à cette Journée portes ouvertes pourront effectuer leur demande d’admission sur place. De plus, ils courront la chance de remporter une tablette électronique en remplissant une fiche informative lors de leur arrivée.

Visite en direct sur le Web

Au cours de cette Journée portes ouvertes , une visite guidée du campus de l’UQTR sera offerte en direct sur le Web, par le biais de l’application Periscope . Cette tournée en temps réel des pavillons, commentée par un membre de l’équipe du recrutement étudiant, sera transmise à compter de 14 h.

Pendant cette visite, il sera possible aux internautes de partout dans le monde d’interagir avec le représentant de l’UQTR, en dialoguant par écrit avec ce dernier. Pour vivre cette expérience, il suffit de s’abonner au @futursetudiantsuqtr sur l’application Periscope .



Rappelons que l’UQTR (www.uqtr.ca) accueille plus de 14 500 étudiants répartis dans quelque 280 programmes, aux trois cycles d’études. Près des trois quarts de cet effectif étudiant proviennent de l’extérieur de la région de la Mauricie.